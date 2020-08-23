Він також подякував силовикам, які стоять в оточенні Палацу незалежності.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко прилетів до своєї резиденції - Палацу незалежності, - поруч з якою в неділю збиралися протестуючі.

Про це повідомив близький до пресслужби голови держави телеграм-канал "Пул першого".

"Лукашенко годину назад прилетів на місце подій. До Палацу Незалежності!!" – йдеться в повідомленні.

На оприлюдненому каналом відео видно, як Лукашенко виходить з вертольота. На ньому бронежилет, в руках він тримає зброю, схожу на автомат, але без ріжка з патронами.

На іншому відео видно, як Лукашенко йде до Палацу незалежності і зброєю і питає у когось із присутніх: "Там нікого не залишилося, так?"

На третьому відео видно, як Лукашенко дякує силовикам, що стоять в оточенні резиденції.

Нагадаємо, у столиці Білорусі проходить масовий марш. Головна вимога протестувальників - відставка Лукашенка з посади президента.