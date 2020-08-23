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Іран розкрив інформацію з "чорних ящиків" збитого літака МАУ

Екіпаж до останнього намагався контролювати політ.

Іран розкрив інформацію з "чорних ящиків" збитого літака МАУ
Фото: president.gov.ua

Організація цивільної авіації Ірану частково розкрила дані з "чорних ящиків" українського пасажирського літака МАУ, збитого під Тегераном у січні. Про це пише іранське агентство Tasnim.

Бортовий самописець припинив запис польотних даних о 6:14 ранку за місцевим часом через потрапляння уламків першої ракети в літак. До вибуху літак летів у звичайних умовах.

"Чорна скринька" встигла записати всі звуки з кабіни пілотів упродовж 19 секунд після вибуху ракети. Перша ракета завдала серйозних ушкоджень літаку, але двигуни не відключилися.

"Екіпаж із трьох людей, зокрема інструктор польотів, намагалися до останнього контролювати та керувати літаком. Розмова пілотів свідчила про електричні проблеми, інструктор польотів надав вказівки увімкнути допоміжний блок живлення", - йдеться у повідомленні.

Зсередини пасажирського салону не долітали жодні звуки, а розмови та реакція екіпажу свідчила про їхнє фізичне здоров'я у момент польоту, зробили висновок експерти.

Через те, що запис у кабіні завершився через 19 секунд після вибуху, а друга ракета досягла літака щонайменше за 25 секунд після першої - неможливо проаналізувати вплив другої ракети на літак, зазначили в організації.

Нагадаємо, Boeing 737-800 МАУ, що прямував із Тегерана до Києва, розбився вранці 8 січня незабаром після вильоту з іранської столиці. Жертвами катастрофи стали всі, хто перебував на борту - 176 громадян шести країн. Тегеран заявив, що пасажирський Boeing був збитий іранською стороною "ненавмисно". За висновком CAO, зміщення радіолокаційної системи комплексу ППО, який збив "боїнг", було ключовою "людською помилкою", яка призвела до катастрофи.

18 липня у Францію прибули чорні скриньки збитого українського літака МАУ. Досліджувала самописці міжнародна комісія з 20 осіб. За голови МЗС Кулеби, розшифровування чорних скриньок пройшло успішно й іранська делегація повідомила, що готова прибути в Україну для переговорів про компенсацію. На запитання LB.ua, чи буде Україна застосовувати штрафні механізми до Ірану, Кулеба відповів, що "не треба поспішати із цим питанням".

З0 липня в Київ на перемовини прибула іранська делегація для першого раунду переговорів щодо компенсації рідним загиблих. Сторони обговорили ряд питань і домовилися, що наступний раунд переговорів відбудеться в жовтні.

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