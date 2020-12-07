Україна досі не отримала від Ірану матеріалів щодо збитого літака "МАУ", - Офіс генпрокурора

З моменту останнього раунду переговорів у Тегерані у жовтні українське слідство досі не отримало обіцяних Іраном матеріалів і доказів щодо катастрофи літака "МАУ" рейсу PS752.

Про це заявив заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов під час зустрічі з послом Ірану в Україні Манучехром Мораді.

Зазначається, що зустріч відбулася за ініціативою іранської сторони.

"Поки що слідство в Україні та Ірані йде окремим шляхом, хоча обидві сторони зацікавлені в об’єктивному розслідуванні збиття українського літака. І неналежне виконання досягнутих домовленостей не дає нам поки що можливості говорити про наступну дату двосторонніх перемовин. Немає сенсу проводити переговори заради самого процесу, важливі - ефективна співпраця та результат. І відповіді ми маємо надати якнайшвидше, адже вже в січні роковини авіакатастрофи", - сказав Мамедов.

Нагадаємо, пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився в районі міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані одразу після зльоту вранці 8 січня. На борту перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед загиблих - 11 громадян України (зокрема дев’ять членів екіпажу), 82 громадянина Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, по 3 - ФРН та Великої Британії.

Після кількох днів заперечень, в Ірані офіційно визнали провину за збиття українського літака з зенітно-ракетного комплексу протиповітряної оборони, яке назвали помилковим. Командувач аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Амір Алі Хаджізаде заявив, що бере на себе всю відповідальність за аварію .

Наприкінці липня в Києві відбулися переговори з іранською стороною щодо виплати компенсацій за збитий літак "МАУ". 20 жовтня Україна та Іран завершили другий раунд переговорів.

Під час них Іран взяв на себе всю відповідальність за збиття літака МАУ.