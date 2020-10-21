В Ірані закінчився другий раунд переговорів щодо катастрофи літака МАУ

У Тегерані завершились двосторонні переговори щодо розслідування авіакатастрофи літака авіакомпанії МАУ рейсу PS752, збитого ракетою іранських збройних сил 8 січня 2020 року. Україна вимагає від Ірану надання усієї необхідної інформації для повного та неупередженого розслідування збиття літака, інформує пресслужба офісу Генерального прокурора.

Фото: gp.gov.ua

"Міжнародне право, зокрема, Монреальська конвенція, яку ратифікував Іран, зобов’язує об’єктивно розслідувати причини авіакатастрофи та надавати повну та неупереджену інформацію. Факт збиття цивільного літака та вбивство 176 пасажирів та членів екіпажу, які були громадянами України, Канади, Великобританії, Ірану, Афганістану та Швеції, не може бути державною військовою таємницею, чим постійно апелює Іран, пояснюючи ненадання інформації", - підкреслив учасник перемовин заступник Генпрокурора Гюндуз Мамедов.

Він також висловив сподівання, що за результатами переговорів вже найближчим часом Україна отримає усю необхідну інформацію.

Фото: gp.gov.ua

Фото: gp.gov.ua

За досягнутою сторонами домовленістю, протягом тижня українське слідство має отримати детальну інформацію щодо розслідування кримінального провадження в Ірані, зокрема документальне підтвердження перебування під вартою шести осіб, яких підозрюють у збитті літака.

Крім того, до кінця жовтня Іран пообіцяв відправити в Україну один із речових доказів - за попередньою інформацією, льотний планшет екіпажу, що був знайдений у перші дні після катастрофи українською пошуково-рятувальною групою.

За результатами першого дня перемовин заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін заявив, що Іран взяв на себе всю відповідальність за збиття літака МАУ, а також заявив про готовність забезпечити однаковий розмір компенсації родичам всіх жертв незалежно від їхнього громадянства.

Нагадаємо, літак Boeing 737-800NG авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS752 з Тегерана до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, - 167 пасажирів і 9 членів екіпажу.

Після кількох днів заперечень в Ірані офіційно визнали провину за збиття українського літака з зенітно-ракетного комплексу протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність.

30 липня в Києві за участю іранської делегації розпочалися переговори щодо компенсацій родинам загиблих.

Другий раунд переговорів з Іраном щодо збиття літака МАУ тривав у Тегерані 19-20 жовтня.