Американська національна газета USA Today вперше в історії висловилася на підтримку одного з кандидатів у президенти
Американська національна газета USA Today вперше в історії висловилася на підтримку одного з кандидатів у президенти
Руслан Буяновський: "У більшості пацієнтів коронавірусна хвороба проходить сама, без лікування"
Руслан Буяновський: "У більшості пацієнтів коронавірусна хвороба проходить сама, без лікування"
Справа Саркозі: висока ціна дорогої дружби з Каддафі
Справа Саркозі: висока ціна дорогої дружби з Каддафі
Уже не дауншифтинг. Для чего нардепы идут в местную власть
Уже не дауншифтинг. Для чего нардепы идут в местную власть
У Зеленського відреагували на рішення суду щодо книги про справу Стуса
У Зеленського відреагували на рішення суду щодо книги про справу Стуса
​Зеленський: Україна починає будувати дві військові бази для захисту Чорноморського регіону (оновлено)
​Зеленський: Україна починає будувати дві військові бази для захисту Чорноморського регіону (оновлено)
Віктор Медведчук проти Василя Стуса. Суд над книжкою Вахтанга Кіпіані
Віктор Медведчук проти Василя Стуса. Суд над книжкою Вахтанга Кіпіані
Степанов у Раді назвав найгірший сценарій розвитку епідемії коронавірусу в Україні
Степанов у Раді назвав найгірший сценарій розвитку епідемії коронавірусу в Україні
Зеленський назвав умову запровадження в країні жорсткого карантину
Зеленський назвав умову запровадження в країні жорсткого карантину
ГоловнаПолітика

В Ірані закінчився другий раунд переговорів щодо катастрофи літака МАУ

Україна вимагає надання інформації для справедливого розслідування збиття літака.

В Ірані закінчився другий раунд переговорів щодо катастрофи літака МАУ
Фото: gp.gov.ua

У Тегерані завершились двосторонні переговори щодо розслідування авіакатастрофи літака авіакомпанії МАУ рейсу PS752, збитого ракетою іранських збройних сил 8 січня 2020 року. Україна вимагає від Ірану надання усієї необхідної інформації для повного та неупередженого розслідування збиття літака, інформує пресслужба офісу Генерального прокурора.

Фото: gp.gov.ua

"Міжнародне право, зокрема, Монреальська конвенція, яку ратифікував Іран, зобов’язує об’єктивно розслідувати причини авіакатастрофи та надавати повну та неупереджену інформацію. Факт збиття цивільного літака та вбивство 176 пасажирів та членів екіпажу, які були громадянами України, Канади, Великобританії, Ірану, Афганістану та Швеції, не може бути державною військовою таємницею, чим постійно апелює Іран, пояснюючи ненадання інформації", - підкреслив учасник перемовин заступник Генпрокурора Гюндуз Мамедов.

Він також висловив сподівання, що за результатами переговорів вже найближчим часом Україна отримає усю необхідну інформацію.

Фото: gp.gov.ua

Фото: gp.gov.ua

За досягнутою сторонами домовленістю, протягом тижня українське слідство має отримати детальну інформацію щодо розслідування кримінального провадження в Ірані, зокрема документальне підтвердження перебування під вартою шести осіб, яких підозрюють у збитті літака.

Крім того, до кінця жовтня Іран пообіцяв відправити в Україну один із речових доказів - за попередньою інформацією, льотний планшет екіпажу, що був знайдений у перші дні після катастрофи українською пошуково-рятувальною групою.

За результатами першого дня перемовин заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін заявив, що Іран взяв на себе всю відповідальність за збиття літака МАУ, а також заявив про готовність забезпечити однаковий розмір компенсації родичам всіх жертв незалежно від їхнього громадянства.

Нагадаємо, літак Boeing 737-800NG авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS752 з Тегерана до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, - 167 пасажирів і 9 членів екіпажу.

Після кількох днів заперечень в Ірані офіційно визнали провину за збиття українського літака з зенітно-ракетного комплексу протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність.

30 липня в Києві за участю іранської делегації розпочалися переговори щодо компенсацій родинам загиблих.

Другий раунд переговорів з Іраном щодо збиття літака МАУ тривав у Тегерані 19-20 жовтня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Новини по темі:

Читайте також