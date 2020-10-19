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Іран взяв на себе всю відповідальність за збиття літака МАУ, - Єнін

Перемовини з Іраном тривають.

Україна вітає рішення Ірану взяти на себе всю відповідальність за збиття українського літака, а також готовність забезпечити однаковий розмір компенсації родичам всіх жертв незалежно від їхнього громадянства.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін за підсумками другого раунду перемовин щодо катастрофи літака МАУ в Ірані.

Фото: mfa.gov.ua

Євгеній Єнін підкреслив необхідність неупередженого та об'єктивного розслідування обставин авіакатастрофи та закликав іранську сторону забезпечити доступ до всіх відповідних матеріалів.

"Прогрес у переговорному процесі щодо українського літака сприятиме нормалізації співробітництва з Іраном в усіх сферах", - цитує заступника глави МЗС пресслужба відомства

Зазначається, що глава МЗС Ірану підтвердив підтримку територіальної цілісності України та непорушності її кордонів. Іранський співрозмовник також запевнив, що жодна третя країна не впливатиме на політику Ірану щодо України.

Як повідомлялось, 19-20 жовтня в Ірані відбувається другий раунд переговорів з Іраном щодо збиття літака МАУ. У межах цього раунду переговорів очікуються три технічні наради.

Нагадаємо, літак Boeing 737-800NG авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS752 з Тегерана до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, - 167 пасажирів і 9 членів екіпажу.

Після кількох днів заперечень в Ірані офіційно визнали провину за збиття українського літака з зенітно-ракетного комплексу протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність.

30 липня в Києві за участю іранської делегації розпочалися переговори щодо компенсацій родинам загиблих.

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