Держсекретар з питань нацполітики Угорщини під час візиту на Закарпаття агітував за "Партію угорців України"

Громадянська мережа ОПОРА зафіксувала ряд фактів, що свідчать про порушення вимог українського законодавства у сфері виборів державним секретарем Угорщини з питань національної політики під час його візиту на Закарпаття, та закликала дати оцінку діям Яноша Арпада Потапі.

Про це інформує пресслужба ОПОРИ.

"8-9 жовтня Державний секретар Угорщини з питань національної політики Янош Арпад Потапі під час візиту до Закарпаття, зокрема деяких об’єктів в Ужгороді, Ужгородському та Берегівському районах, здійснив агітацію на користь політичної партії “КМКС “Партія угорців України”. Громадянська мережа ОПОРА зафіксувала ряд фактів, що свідчать про порушення вимог українського законодавства, та звернулась до Міністерства закордонних справ", - йдеться у повідомленні.

За юридичною оцінкою експертів Громадянської мережі ОПОРА, наведені публікації засвідчують вчинення державним секретарем Угорщини з питань національної політики Яношем Арпадом Потапі дій, які містять ознаки порушення правил проведення агітації на території України.

Громадянська мережа ОПОРА закликалп Міністерство закордонних справ України надати оцінку діям представника високого рангу державного корпусу зарубіжної країни, щодо дотримання ним законодавства України у сфері виборів, а також ужити заходів, передбачених законодавством в межах компетенції МЗС.

Нагадаємо, раніше Україна не пустила на Закарпаття держсекретаря Угорщини з нацполітики. Арпад Потапі планував відвідати церемонію відкриття школи №10 в Ужгороді 3 вересня. Реконструкцію навчального закладу фінансував угорський уряд.Тоді в українському МЗС заявили, що Потапі не впустили через заборону на в’їзд іноземців у зв’язку з коронавірусом.