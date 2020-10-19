Разумков: проєкт бюджету-2021 ще не готовий, Рада розгляне його 3 листопада

"Народні депутати з ним ще не ознайомились, і комітет ще не прийняв відповідне рішення".

Проєкт бюджету на 2021 рік не готовий до розгляду на засіданні у вівторок, тому парламент розгляне його 3 листопада.

Про це повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков, відкриваючи засідання погоджувальної ради.

Він зазначив, що засідання Комітету не відбулося "з технічних причин".

"В п’ятницю з технічних причин не відбулося засідання комітету і, відповідно до діючого законодавства, документ, який ми мали розглядати завтра, він не готовий. Ми не зможемо на пленарному засіданні його розглянути - народні депутати з ним ще не ознайомились, і комітет ще не прийняв відповідне рішення... Я впевнений, що найближчим часом він буде підготовлений, і після того як пройдуть вибори, і ми, згідно з нашим графіком, повернемося до парламенту, - з 3 листопада ми зможемо розглянути цей законопроєкт", - сказав Разумков.

Він закликав усіх долучитися до доопрацювання документа, щоб не було "бюджетної ночі".

На сайті парламенту повідомили, що з 10:00 по 10:30 пройдуть виступи представників депутатських фракцій і груп, після цього виступатиме президент Володимир Зеленський. Також пропонується розглянути проєкт Постанови "Про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз" та заслухати міністра охорони здоров’я Максима Степанова щодо поточного стану справ із захворюванням на COVID-19.

"Хотів би звернутися і до профільного комітету, і до інших комітетів, і до уряду - оперативно допрацювати проєкт бюджету на 2021 рік, щоб ми скоротили терміни при підготовці його і прийнятті... Щоб у нас не було того явища, яке в народі називають "бюджетна ніч", - наголосив Разумков.

Нагадаємо, 18 вересня міністр фінансів Сергій Марченко презентував парламенту проєкт державного бюджету на 2021 рік. Він ґрунтується на макроекономічному прогнозі, згідно з яким передбачається зростання реального ВВП на 4,6% після падіння на 4,8%. Інфляція прогнозується на рівні 7,3%. Середньорічний курс - 29,1 гривні до долара США.

До проєкту Держбюджету депутати запропонували 2451 поправку. З 12 по 15 жовтня Комітет Ради з питань бюджету мав визначити, які з правок будуть враховані. 20 жовтня парламент мав проголосувати бюджет-2021 у першому читанні, однак 16 жовтня комітет Ради його не розглянув.

Раніше стало відомо, що 20 жовтня із щорічним посланням до парламенту виступатиме Володимир Зеленський.