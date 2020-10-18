У Франції виходець з Росії зарізав вчителя за карикатури на пророка Мухаммеда
У Франції виходець з Росії зарізав вчителя за карикатури на пророка Мухаммеда
Після дощу затопило проїжджі частини десяти вулиць у Києві
Після дощу затопило проїжджі частини десяти вулиць у Києві
Професор Віктор Досенко: «Слабкість коронавірусу робить з нього такого небезпечного ворога»
Професор Віктор Досенко: «Слабкість коронавірусу робить з нього такого небезпечного ворога»
Новая вспышка COVID-19 в Китае. Массовое тестирование для девяти миллионов
Новая вспышка COVID-19 в Китае. Массовое тестирование для девяти миллионов
Глава ВООЗ назвав дексаметазон єдиним ефективним препаратом проти коронавірусу
Глава ВООЗ назвав дексаметазон єдиним ефективним препаратом проти коронавірусу
Отруєний "Новачком" у Солсбері поліцейський іде з посади, бо "більше не може виконувати цю роботу"
Отруєний "Новачком" у Солсбері поліцейський іде з посади, бо "більше не може виконувати цю роботу"
Костя Цзю дав прогноз на мегафайт Ломаченко - Лопес
Костя Цзю дав прогноз на мегафайт Ломаченко - Лопес
Руслан Буяновський: "У більшості пацієнтів коронавірусна хвороба проходить сама, без лікування"
Руслан Буяновський: "У більшості пацієнтів коронавірусна хвороба проходить сама, без лікування"
Сильний вітер зніс дахи та повалив дерева у Кропивницькому (оновлено)
Сильний вітер зніс дахи та повалив дерева у Кропивницькому (оновлено)
ГоловнаПолітика

"ЄС" готує позов проти Труханова за спробу перейменувати проспект Небесної Сотні

Напередодні Одеська історико-топонімічна комісія прийняла рішення повернути йому назву маршала Жукова.

"ЄС" готує позов проти Труханова за спробу перейменувати проспект Небесної Сотні
Фото: eurosolidarity.org

Одеська територіальна організація партії «Європейська Солідарність» подає в суд на Геннадія Труханова за спробу перейменувати проспект Небесної Сотні. Про це повідомляється на сторінці організації у Facebook.

«Дотримуючись принципів європейської інтеграції, розвитку демократичних традицій і зміцнення прав людини, Україна буде продовжувати рухатися від тоталітарного радянського минулого. Ми засуджуємо та виступаємо проти маніпуляцій і провокацій, а також політичних ігор навколо ностальгії деяких співгромадян. Майбутнє України – в цивілізованій європейській родині», – переконані в партії.

«Дія міської влади є найчистішої води передвиборчим популізмом і провокацією, спробою створити черговий розкол всередині українського суспільства в Одесі і заробити політичні бали. Більш того – ці дії лицемірні, адже з часу перейменування пройшли роки, але тільки перед виборами ця тема зацікавила людей в кабінетах на Думській площі», – наголошують у «Європейській Солідарності».

Перейменування проспекту і повернення йому радянської назви є прямим порушенням законів України, тому така ініціатива не має ніякої юридичної перспективи – йдеться у заяві.

«Подвиг і самопожертва Небесної Сотні – одна з трагічних сторінок нашої історії, це ціна, яку платить наше суспільство за право самоідентифікації, за суверенітет та незалежність. Одеса – не совок! Одеса – європейське місто з європейський майбутнім!», – наголошують в «Європейській Солідарності».

Нагадаємо, в Одесі у 2016 році у межах декомунізації перейменували 56 вулиць. Однак вже через рік Одеська міська рада вирішила повернути попередні назви усім вулицям, зокрема і проспекту Маршала Жукова.

Проте це перейменування декомунізованих вулиць у квітні 2017 скасував Приморський райсуд Одеси, визнавши, що повернення старих назв було протиправним. 

У вересні цього року Труханов заявив, що збирається повернути проспекту Героїв Небесної Сотні назву на честь Жукова. 

17 жовтня Одеська міська історико-топонімічна комісія прийняла рішення перейменувати проспект Небесної Сотні, і повернути йому стару назву - проспект маршала Жукова. На підставі цього рішення з ініціативи Труханова за повернення проспекту радянської назви може проголосувати міськрада. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Новини по темі:

Читайте також