Причетних до підкупу виборців в Одесі арештували із заставою понад 600 тис. грн

В Одесі суд заарештував місцевого мешканця та голову виборчої комісії, які готували підкуп виборців.

Пресцентр МВС інформує, що Київський районний суд м. Одеси обрав обом фігурантам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави для кожного у розмірі понад 600 тисяч гривень.

Нагадаємо, 15 жовтня поліцейські затримали підозрюваних під час отримання грошових коштів для подальшого підкупу виборців. З’ясувалося, що у 2015 році голова комісії вже притягувалася до відповідальності за скоєння злочинів, пов’язаних з виборчим процесом.

У правопорушників вилучили майже 45 тисяч доларів США, які призначалися для підкупу виборців. Вони пропонували одну тисячу гривень грошової винагороди за голосування за певного кандидата на пост Одеського міського голови. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 160 (Підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 13 жовтня ЦВК звільнила весь склад Одеської міської ТВК через порушення законодавства.