Львівський активіст змусив прокуратуру оскаржити угорську мову на Закарпатті

Львівський окружний адміністративний суд у вівторок, 13 жовтня, задовольнив позовну заяву активіста Святослава Літинського та зобов’язав Закарпатську обласну прокуратуру подати позов про скасування регіональної угорської мови у двох районах Закарпаття.

Про це Літинський повідомив у фейсбуці.

"Сьогодні Львівський окружний адміністративний суд задоволив мій позов до прокуратури Закарпатської області, яким дії прокуратури щодо нескерування позовів про скасування регіональної мови у Берегівському та Виноградівському районах визнано протиправними та зобов'язано повернутися до питання скерування таких позовних заяв", - написав активіст.

Святослав Літинський розповів ZAXID.NET, що спершу він звернувся з відповідним зверненням у прокуратуру Закарпаття, оскільки лише прокуратура може позиватися до суду про скасування нормативно-правових актів локальної дії, зокрема, рішень місцевих рад. У прокуратурі Закарпаття відмовилися подавати позови про скасування рішень районних рад щодо запровадження регіональної мови у Берегівському та Виноградівському районах.

Нагадаємо, у вересні 2019-го Літинський програв суд про переклад промови Зеленського на iForum в Одесі українською мовою. Проте у жовтні цього року Верховний Суд визнав, що Зеленський на iForum-2019 мав виступати українською. Водночас зазначалося, що юридичної відповідальності за порушення немає.