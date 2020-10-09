Кабмін зробив крок до передачі права виготовляти автономери приватним компаніям

При реєстрації транспортного засобу людина отримуватиме лише свідоцтво про реєстрацію, а вже автономер замовлятиме у суб'єктів господарювання.

Кабінет міністрів України підтримав законопроект Міністерства внутрішніх справ, який змінює правила видачі номерних знаків для транспортних засобів.

Про це йдеться у повідомленні на сайті МВС.

За словами заступника міністра внутрішніх справ Сергія Гончарова, проєктом закону пропонується передати виготовлення номерних знаків для транспортних засобів, що підлягають держреєстрації, та номерних знаків для разових поїздок приватним компаніям.

Наразі Головний сервісний центр МВС щороку проводить тендер щодо замовлення, виготовлення та закупівлі автономерів. Після цього їх передають до регіональних сервісних центрів МВС, які потім передають їх до територіальних сервісних центрів МВС.

“Така процедура вкрай громіздка та економічно невигідна”, - повідомляють у МВС.

Законопроєкт передбачає, що при реєстрації транспортного засобу людина замість отримання свідоцтва про реєстрацію і номерного знаку отримуватиме лише свідоцтво. А вже автономер замовляти в тому місці, яке має право виготовляти його за державним стандартом.

“Наша ініціатива дає можливість громадянам на свій розсуд вибирати комбінації номерних знаків, які є у вільному доступі, а не тільки ті, які є в сервісному центрі МВС", - зазначив Гончаров.

Нагадаємо, раніше у вересні МВС запустило електронний сервіс, який дозволяє всім охочим за серією і номером посвідчення водія самостійно перевірити, чи видавався документ, а також побачити всі відкриті категорії.