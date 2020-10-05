Суд зобов’язав ДБР поновити провадження щодо можливої фальсифікації слідчих та експертів у справі Шеремета

Шевченківський райсуд Києва зобов'язав Державне бюро розслідувань продовжити розслідування провадження за заявою адвокатів обвинуваченої у вбивстві журналіста Павла Шеремета військового медика Яни Дугарь.

Про це Lb.ua проінформував адвокат Віталій Коломієць.

Як він повідомив, заяву про злочин експертів та слідчих у справі захист Дугарь подав ще 3 січня. Вона стосувалася незаконного затримання, притягнення до відповідальності завідомо невинуватої особи і штучного створення доказів обвинувачення, зокрема саме висновків експертизи ходи. Проте згодом ДБР справу закрило.

"Важливо те, що суд сьогодні визнав незаконною і необґрунтованою постанову слідчого про закриття справи. Це більш важливий момент, ніж те, що розслідування триватиме. Якщо вони не хочуть розслідувати, то воно лежить "мертвим грузом". А тепер суд встановив, що якийсь слідчий ДБР, прокурор, який був залучений, були явно упереджені в цьому провадженні", - розповів адвокат Коломієць.

Далі захист клопотатиме про відвід від цього кримінального провадження слідчого, який виніс постанову, та прокурора, який її погодив. Також, на думку адвокатів Дугарь, постанова незаконна, бо в ДБР не було всебічного розслідування.

"Слідчий ДБР хоч і розписав постанову на вісім сторінок, але за основу взяв лише позицію експертів, яких ми підозрюємо у фальсифікації, допитав старшого групи слідчого Бирка, дав якусь оцінку нашим доказам і все. Навіть не викликав нас жодного разу, не задовольнив жодного нашого клопотання. Цього йому вистачило для закриття. Натомість закон його зобов’язує повно, об'єктивно і головне всебічно, а не однобічно розслідувати провадження. Тим паче справа гучна, і претензії до правоохоронного органу щодо фальсифікації не лише з боку адвокатів, але й суспільство цього вимагає", - вважає адвокат.

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Василь Бирко від коментарів відмовився.

Нагадаємо, 31 серпня Мін'юст за скаргою адвоката Юлії Кузьменко Тараса Безпалого притягнув до дисциплінарної відповідальності експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Юрія Ірхіна та Андрія Семенця. Вони робили портретно-психологічну експертизу ходи у справі Шеремета за методикою, яка перебуває в стадії розробки.