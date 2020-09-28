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Визначено склад суду у "справі Шеремета"

Головуюча суддя  - Оксана Голуб.

Визначено склад суду у "справі Шеремета"
Фото: Макс Требухов

На засіданні в Шевченківському районному суді Києва визначено склад суду, який слухатиме по суті справу за обвинуваченням Андрія Антоненка, Яни Дугарь та Юлії Кузьменко в причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Суд доповів, що, згідно з протоколом автоматичного визначення присяжних від 9 вересня 2020 року, основними присяжними в цьому кримінальному провадженні визначені: Григорій Фірсов, Наталія Глоба та Юрій Михайленко.  Запасними присяжними визначені: Юрій Федоренко та Людмила Яковенко.

Головуюча суддя на засіданні - Оксана Голуб, також у засіданні бере участь суддя Марина Антонюк.

Нагадаємо, 25 серпня Шевченківський районний суд Києва розпочав підготовче судове засідання у рамках розгляду справи Шеремета. На засіданні було ухвалено, що справу за обвинуваченням Андрія Антоненка, Яни Дугарь і Юлії Кузьменко розглядатиме суд присяжних.

18 серпня правоохоронці вручили обвинувальні акти підозрюваним Кузьменко та Антоненку. Захист Яни Дугарь від отримання документа відмовився.

4 вересня у Шевченківському районному суді Києва обрали присяжних у справі Шеремета.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016-го внаслідок вибуху машини. До грудня 2019-го в розслідуванні не називали підозрюваних в організації та виконанні вибуху. Однак 12 грудня підозрюваними у справі Шеремета правоохоронці назвали музиканта Андрія Антоненка, дитячого хірурга та волонтерку Юлією Кузьменко і медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь.

Організатором убивства слідство назвало Антоненка, захопленого "ультранаціоналістичними ідеями". Правоохоронці заявили, що чоловік культивує "велич арійської раси, розмежування суспільства за принципом національної приналежності". До свого задуму він нібито залучив Кузьменко та Дугарь, а також ряд невстановлених осіб.

21 травня стало відомо, що підозрюваним у справі змінили підозри з організаторів на виконавців. З підозр зникли згадки про "ультранаціоналістичні ідеї" та "велич арійської раси", а організаторами слідство тепер називає невстановлених осіб. 

11 серпня Апеляційний суд відпустив волонтерку і лікарку Юлію Кузьменко під цілодобовий домашній арешт. Антоненка суд залишив під вартою до 13 вересня.

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