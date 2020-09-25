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Суд змінив запобіжний захід Тетяні Чорновол

Їй також заборонено спілкуватись з нардепом Антоном Яценко.

Суд змінив запобіжний захід Тетяні Чорновол
Фото: facebook.com/nfront.org.ua

Народний депутат України VIII скликання Тетяна Чорновол заявила про зміну судом запобіжного заходу для неї.

Про це вона повідомила у Facebook.

За іі словами, запобіжний захід змінено з нічного арешту на особисте зобов'язання.

"Вчора у справі Майдану мені змінили запобіжний захід на особисті зобов'язання. Одне з них - заборона на спілкування з Антоном Яценком (народний депутат, група "За майбутнє” - ред.)", - заявила Чорновол.

Вона також повідомила, що нинішня підозра ДБР базується переважно на тодішніх заявах Антона Яценка.

Нагадаємо, 16 квітня Печерський районний суд Києва відправив Чорновол під домашній арешт, який пізніше Апеляційний суд змінив на нічний арешт.

10 квітня їй пред'явили підозру у вбивстві співробітника офісу Партії регіонів в лютому 2014 року. За версією Держбюро розслідувань 18 лютого 2014 року Чорновол "керувала діями групи осіб і безпосередньо брала участь в підпалі будинку в центрі Києва на вулиці Липська, в якій був офіс однієї з політичних партій". У результаті пожежі загинув працівник 1948 року народження, який перебував в приміщенні партійного офісу.

В травні цього року Державне бюро розслідувань почало проти неї ще одне кримінальне провадження через нагородний автомат, який вона отримала в 2014 році.

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