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Сімом хасидам, яких затримали при спробі проникнути в Україну, заборонили в’їзд на п’ять років

Проти двох громадян України, котрі намагалися переправити хасидів через кордон з Угорщиною, порушено кримінальну справу.

Сімом хасидам, яких затримали при спробі проникнути в Україну, заборонили в’їзд на п’ять років
Фото: dpsu.gov.ua

Сімом іноземцям, які з метою паломництва планували потрапити в Умань і для цього незаконно перетнули кордон з Угорщиною, на п’ять років заборонили в’їзд в Україну.

Про це інформує пресслужба Державної прикордонної служби.

Групу іноземців затримали вночі 18 вересня оперативники Мукачівського прикордонного загону спільно з Нацполіцією.

"Групу з семи чоловіків від українсько-угорського кордону перевозили транспортним засобом "Мерседес" двоє громадян України. При цьому іноземці, попри неодноразові заклики Держприкордонслужби не порушувати українське законодавство, наважились в обхід діючих пунктів пропуску потрапити на територію України для святкування Рош га-Шана. Їх незаконну подорож викрили вчасно", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що документи, які б посвідчували особу, були лише у 2 осіб – громадян США та Ізраїлю.

Наразі особи, які допомагали у незаконній подорожі іноземцям, є фігурантами кримінального провадження. Стаття 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України" передбачає покарання з позбавленням волі на строк до дев’яти років.

Раніше повідомляли, що іноземець-паломник з Австрії, який вдавав з себе українця, отримав заборону в’їзду в Україну терміном на три роки.

Нагадаємо, на початку осені паломники-хасиди традиційно відвідують Умань для відзначення іудейського Нового року - Рош га-Шана. У місті розташована могила духовного лідера хасидів Нахмана. Торік у святкуваннях узяли участь 30 тисяч паломників.

Цього року у зв'язку зі зростанням кількості хворих на коронавірус, в'їзд іноземців в Україну заборонено до 28 вересня, однак в Україну намагалися потрапити тисячі паломників.

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