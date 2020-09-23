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Офіс генпрокурора викрив схему ухилення від сплати податків на понад 260 млн грн

Підприємства незаконно сформували податковий кредит з податку на додану вартість у сумі понад 260 млн грн, які потім перевели в готівку.

Офіс генпрокурора викрив схему ухилення від сплати податків на понад 260 млн грн
Фото: пресслужба Офісу генпрокурора

Офіс генерального прокурора викрив схему ухилення від сплати податків у сумі понад 260 млн грн підприємствами реального сектору економіки.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

"Офіс Генерального прокурора здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом ухилення від сплати податків у великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України) підприємствами реального сектору економіки", - йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що службові особи ряду великих суб’єктів господарювання закуповували сільгосппродукцію за готівкові кошти у приватних підприємців. Після цього, з метою ухилення від сплати податків та незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, такі фінансово-господарські операції оформлювались з підприємствами з ознаками фіктивності.

Протягом 2018-2019 років незаконно сформовано податковий кредит з податку на додану вартість у сумі понад 260 млн грн, які в потім перевели в готівку.

Під час обшуків в офісах підприємств правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, документи первинного бухгалтерського обліку, чорнові записи, які підтверджують проведення неіснуючих фінансово-господарських операцій, печатки фіктивних підприємств, готівкові кошти у сумі майже 50 млн грн, офіційне походження яких не підтверджено, а також велику кількість предметів мистецтва.

Нагадаємо, у грудні 2019 у Херсоні СБУ викрила багатомільйонну схему ухилення від сплати податків.

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