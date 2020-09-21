Ліквідатора "Київського радіозаводу" судитимуть за продаж майна зі збитками у 46 млн грн

Частину коштів ліквідатор перевів на рахунки афільованих з ним приватних підприємств.

Київська місцева прокуратура №5 скерувала до суду обвинувальний акт стосовно колишнього ліквідатора "Київського радіозаводу" через незаконний продаж майна зі збитками у 46 млн гривень.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

"Київською місцевою прокуратурою № 5 завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт відносно колишнього ліквідатора "Київського радіозаводу" за фактом привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем та зловживання повноваженнями особою, яка надає публічні послуги (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365-2 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що арбітражний керуючий, якого призначили ліквідатором ДП «ВО «Київський радіозавод», упродовж 2016 року здійснив незаконний продаж 14 об’єктів нерухомого майна - нежитлових будівель та приміщень, які належали держпідприємству, за ціною, заниженою у 5, а подекуди у 10 разів, завдавши збитки державі на суму понад 45,6 млн грн.

Частину коштів, отриманих від реалізації нерухомості у сумі 2,7 млн грн, ліквідатор перевів на рахунки афільованих з ним приватних підприємств.

Нагадаємо, у червні поліція затримала колишнього ліквідатора Київського радіозаводу, який перебував у розшуку.