ВАКС продовжив строк досудового розслідування у справі "плівок ОАСК"

Вищий антикорупційний суд продовжив строк досудового розслідування у справі так званих "плівок Окружного адміністративного суду".

Про це повідомила пресслужба ВАКС.

"У четвер, 17 вересня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та продовжив строк досудового розслідування у справі, де підозрюваними, зокрема, є голова Окружного адміністративного суду Києва, його заступник, інші судді та адвокати", - йдеться в повідомленні.

Строки досудового розслідування продовжили ще до 6 місяців – тобто, до 17 січня 2021 року.

У ВАКС також повідомили, що під час судового засідання захисники подали клопотання про повернення вищезазначеного клопотання НАБУ та САП. Проте, суд їм відмовив.

Слідство встановило, що підозрювані діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК. Ці особи мали на меті захоплення державної влади через встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їх роботі.

Нагадаємо, у липні НАБУ оголосило підозру голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку.

Раніше повідомлялося, що глава Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк, суддя Окружного адмінсуду Києва Ігор Погрібніченко і суддя Суворовського районного суду Одеси Іван Шепітко були підозрюваними у справі про втручання в діяльність державних органів. За версією слідства, глава суду зі своїми колегами саботували кваліфікаційне оцінювання шляхом призначення лояльних членів ВККСУ, залякування інших і іншими методами. НАБУ опублікувало частину записів розмов з кабінету Павла Вовка.

У листопаді це провадження будо закрите. В січні 2020 Вовк знову очолив ОАСК.

Сам суддя заявляв раніше, що провадження щодо нього нібито є помстою голови НАБУ Артема Ситника "за рішення ОАСК, яке встановило його протиправне втручання у вибори президента США".