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Євросоюз закликав Раду терміново змінити закон про НАБУ та нагадав про безвіз

В ЄС заявили, що взяли до уваги рішення Конституційного суду щодо НАБУ.

Євросоюз закликав Раду терміново змінити закон про НАБУ та нагадав про безвіз
Фото: tymoshenko.ua

Верховна Рада має якнайшвидше привести закон про Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) у відповідність до Конституції. Незалежність бюро - умова безвізу та макрофінансової допомоги.

Про це заявив речник ЄС із зовнішньої політики Петер Стано, повідомляє Deutsche Welle.

"Ми взяли до уваги рішення Конституційного суду щодо НАБУ. Наслідки цих рішень треба буде оцінити. ЄС закликає український парламент змінити відповідне законодавство та привести його у відповідність до Конституції якомога швидше", - зазначив Стано.

Він наголосив, що в ЄС вважають важливим ясність юридичного статусу НАБУ, а також збереження незалежності та ефективності цього органу.

“Незалежність та ефективність антикорупційної інфраструктури є ключовими умовами візової лібералізації ЄС та макрофінансової допомоги", - нагадав Стано.

Нагадаємо, 16 вересня Велика палата Конституційного Суду України визнала неконституційними окремі положення закону "Про Національне антикорупційне бюро України" від 14 жовтня 2014 року. Рішення стосується норм щодо наділення президента України повноваженнями утворювати НАБУ, призначати на посаду та звільняти з посади директора Бюро, тощо.

Перед цим, 28 серпня КСУ визнав неконституційним Указ президента про призначення Артема Ситника директором НАБУ. Суд дійшов висновку, що п'ятий президент Петро Порошенко підписанням указу про призначення Ситника у 2015 році перевищив свої повноваження. Згідно з рішенням КС, призначати та звільняти директора НАБУ повинен Кабінет Міністрів.

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