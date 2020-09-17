Свідок у справі Володимира Балуха, яка власне і знайшла його закривавленим у Гідропарку, каже, що він був тверезим. Жінка каже, звернула увагу на його вишиванку і одразу зрозуміла, що це не безхатько, а людина, яка стала жертвою злочину. Ушкодження на голові, за її словами, не схожі на рану від падіння з невеликої висоти, передає 5 канал.

"Я була із співробітником. Коли ми підійшли, я одразу помітила на ньому вишиванку, на якій був дуже гарний принт. Я зрозуміла, що ця людина не є безхатьком, це людина культурна. Після того, як ми викликали "швидку", то побачили, що він дуже побитий. Ліве вухо було скривавлене, вище вуха не було волосся і шкіри. Я не можу сказати, що це було за поранення, але воно не було притаманне для падіння. Він був у свідомості, але про те, що він казав, можливо було лише здогадуватися. Він сказав тільки три чіткі фрази: "Дайте закурити", "У мене зламана ключиця", і сказав, що при ньому була сумка. Ми подивилися навколо, сумки не побачили", – повідомила свідок.

І додала: "Ми запитали, чи вживав він алкоголь і чи його було побито. Він не зміг дати чітку відповідь, але було видно, що на той момент, коли ми його знайшли, він був тверезий. Ми зрозуміли з усього, що його було побито. З того, що він міг показати, ми зрозуміли, що його побили".

Вона також вважає, що Балух не міг забитися під час падіння.

"Це метрів 500 від мосту. Я не знаю, яким чином він міг впасти з мосту і опинитися там. Хіба що впасти, а потім дійти своїми ногами… Ні, не міг. Мені здалося, це моя особиста думка, що так впасти не можна з висоти зросту людини", – зауважила жінка.

Нагадаємо, вранці 8 вересня Балуха знайшли побитим у столичному Гідропарку. У нього зламані рука та ключиця. Офіс президента заявив, що "вкрай стурбований інформацією про напад на колишнього політв'язня" та вимагає від Нацполіції швидкого та повного розслідування цього злочину. Крім того, в ОП зазначили, що поки що немає підтверджених даних, які свідчили б про те, що в нападу міг бути політичний мотив.

У Нацполіції також розповіли про деталі побиття Балуха. На 14 вересня його стан залишався стабільно важким.

16 вересня стало відомо, що Балух приходив до тями і намагався зняти пов’язку з голови. Тому лікарі ввели його в стан медикаментозної коми.

Раніше стало відомо, що "Європейська Солідарність" запропонувала Балуху балотуватися від політсили на місцевих виборах.