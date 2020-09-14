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Стан Балуха залишається стабільно важким

Колишній політв’язень перебуває в лікарні з 8 вересня.

Стан Балуха залишається стабільно важким
Фото: Lb.ua

Стан колишнього політв'язня, кримського активіста Володимира Балуха, якого знайшли побитим у Києві, станом на 14 вересня залишається стабільно важким.

Про це повідомила співголова парламентської фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко.

"Від лікуючих лікарів В. Балуха: "Стан стабільно важкий. Для пацієнта і нас дуже важливі 7-10 доба. Пацієнт усім забезпечений, робимо все необхідне", - написала нардеп у фейсбуці.

Нагадаємо, вранці 8 вересня Балуха знайшли побитим. У нього зламані рука та ключиця. Офіс Президента заявив, що "вкрай стурбований інформацією про напад на колишнього політв'язня" та вимагає від Нацполіції швидкого та повного розслідування цього злочину. Крім того, в ОП зазначили, що поки що немає підтверджених даних, які свідчили б про те, що в нападу міг бути політичний мотив.

Пізніше в Нацполіції розповіли про деталі побиття Балуха.

Раніше стало відомо, що "Європейська Солідарність" запропонувала Володимиру Балуху балотуватися від політсили на місцевих виборах.

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