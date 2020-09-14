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Окупанти стріляли з гранатометів поблизу Пісків та Авдіївки

Бойових втрат у лавах ООС немає.

Окупанти стріляли з гранатометів поблизу Пісків та Авдіївки
Фото: EPA/UPG

Минулої доби, 13 вересня, проросійські окупанти двічі порушили "тишу" на Донбасі. Порушення режиму припинення вогню зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Неприцільні постріли з підствольних гранатометів в бік позицій українських військових зауважено поблизу населених пунктів Піски та Авдіївка, інформує пресцентр операції Об’єднаних сил.

"У відповідь на вогневі провокації українські захисники зброю у відповідь не застосовували. Серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок пострілів бойових втрат і поранень немає", - йдеться у ранковому зведенні.

У районі проведення ООС виконують завдання інші складові сил оборони. Так, військовослужбовцями Збройних сил спільно з вогнеборцями ДСНС ліквідовано одну пожежу в районі населеного пункту Миколаївка та дві – неподалік Мар’їнки.

Від початку поточної доби, 14 вересня, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, у суботу, 12 вересня, проросійські бойовики не порушували режим припинення вогню на Донбасі.

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