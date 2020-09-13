Прикордонники посилили заходи безпеки на кордоні з Білоруссю

Заходи ввели для попередження "провокацій та нестандартних ситуацій".

Державна прикордонна служба посилила заходи безпеки на кордоні з Білоруссю.

Як повідомили у відомстві, до охорони залучили додаткові резерви, в тому числі підрозділи "ДОЗОРу" та Кінологічного навчального центру.

Повітряний моніторинг кордону проводять за допомогою авіації та безпілотників, а на водних ділянках додатково застосовують катери "Safe Boat 27".

"Заходи тривають, перш за все, аби попередити правопорушення та не допустити будь-яких провокацій, нестандартних ситуацій, в тому числі незаконного перетинання кордону групами осіб", - йдеться у повідомленні.

У ДПСУ зазначили, що активно залучають оперативно-розшуковий блок та збільшили кількість прикордонних нарядів.

Крім того, прикордонні наряди проводять безперервне патрулювання зі службовими собаками.

Протяжність ділянки українсько-білоруського кордону складає більше 1 тис. км і проходить у межах п’яти областей.

Нагадаємо, із Білорусі в Україну видворили двох членів Координаційної ради. 8 вересня білоруська прикордонна служба заявила, що лідерку опозиції Марію Колесникову затримали під час спроби перетнути кордон з Україною.

ЗМІ повідомили, що Колесникова порвала свій паспорт, щоб її примусово не відправили з Білорусі в Україну. За словами заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенко, це було насильницьке видворення опозиціонерів з рідної країни.