Мер Тернополя пообіцяв оскаржити у суді протоколи, складені на директорів шкіл, де триває навчання

Міський голова Тернополя Сергій Надал заявив, що усі протоколи, які поліція склала на директорів міських шкіл, де триває навчання, будуть оскаржені у суді. Про це тернопільський мер повідомив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Вчителі не залишаться самі. Всі вони мають юридичний супровід, ми працюємо спільно з юридичною компанією. Протоколи, які склала поліція, незаконні, все це ми будемо оскаржувати в суді, оскільки в жодному документі немає прямої заборони на роботу шкіл. Ми врахували всі рекомендації МОЗ. У класах навчається по 15-25 дітей, вони розділені на групи. Один день діти навчаються вдома, один - у школі", - розповів Надал.

За його словами, в Тернополі батьки не зобов'язані віддавати дітей до школи. Вони мають право вибору: або їхня дитина йде до школи, або навчається дистанційно.

"Більшість батьків, а це 80-90%, підтвердили, що вони хочуть, щоб діти ходили до школи, садочка, а самі батьки ходили б на роботу, заробляли гроші. Важливо, що виключно за рахунок міського бюджету ми забезпечили школи всім необхідним: термометрами, дезінфекторами, паперовими рушниками, розвели учнівські потоки в школах, максимально дотримуючись заходів епідемічної безпеки", - зазначив мер, коментуючи роботу навчальних закладів міста.

Раніше у поліції повідомили, що склали протоколи на керівників 31 школи та 12 дитячих садків, які всупереч рішенню про запровадження в Тернополі "червоної" зони продовжили навчання.

Станом на 11 вересня Тернопільська область знаходиться на сьомому місці серед регіонів України за кількістю активних хворих з ковідом - майже 5 тис. осіб.

Згідно останнього зонування, Тернопіль знову потрапив до "червоної зони".

У місті діє рішення сесії Тернопільської міської ради, яким визнано незаконною постанову уряду, на підставі якої Тернопіль раніше вже вносили до червоної зони.