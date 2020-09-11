Джеппар - про Росію: агресор розуміє політику сили

Відповідаючи на питання, чи бажає українське керівництво на міжнародній арені займати більш активну чи навіть трохи агресивну позицію, Джеппар сказала: "І це теж".

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар вважає, що у перемовинах з країнами-агресорами, серед яких - Росія, не завжди можна обійтись політичними реверансами.

Про це вона розповіла в ексклюзивному інтерв'ю LB.ua.

Відповідаючи на питання, чи бажає українське керівництво на міжнародній арені займати більш активну чи навіть трохи агресивну позицію, Джеппар сказала: "І це теж".

"Я часто проговорюю на різних рівнях, що з агресорами не завжди можна обійтись політичними реверансами. Агресор розуміє політику сили. Тож мені здається, що наша платформа (з деокупації Криму – ред.) – це те, що має систематизувати вже започатковані формати захисту наших інтересів по Криму, та запропонувати нові", - зазначила Джеппар.

"Політика невизнання (анексії Криму – ред.), міжнародно-політичний тиск, санкційна політика – всі ці позиції ми продовжуємо відстоювати", - підкреслила вона.

Нагадаємо, раніше Еміне Джеппар розповіла, які заходи передбачає стратегія деокупації Криму, розроблена Міністерством закордонних справ України.