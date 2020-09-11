Монобольшинство мэров. Как местные выборы изменят страну?
Монобольшинство мэров. Как местные выборы изменят страну?
Київ потрапив у "помаранчеву зону" карантину
Київ потрапив у "помаранчеву зону" карантину
В Кабміні розповіли, як військові в Криму "відбирають" воду у населення
В Кабміні розповіли, як військові в Криму "відбирають" воду у населення
Кличко розповів, які заборони будуть у Києві через входження в помаранчеву зону
Кличко розповів, які заборони будуть у Києві через входження в помаранчеву зону
Деркач пригрозив "шокуючими викриттями" у відповідь на санкції США
Деркач пригрозив "шокуючими викриттями" у відповідь на санкції США
Помер ветеран ООС, який посварився з Зеленським у Золотому
Помер ветеран ООС, який посварився з Зеленським у Золотому
Померла зірка "Гри престолів", "Месників" і "дружина Джеймса Бонда" Даяна Рігг
Померла зірка "Гри престолів", "Месників" і "дружина Джеймса Бонда" Даяна Рігг
Возвращение Беларуси
Возвращение Беларуси
Турецька розвідка провела спецоперацію з затриманням в Україні
Турецька розвідка провела спецоперацію з затриманням в Україні
ГоловнаСуспільствоВійна

Джеппар - про Росію: агресор розуміє політику сили

Відповідаючи на питання, чи бажає українське керівництво на міжнародній арені займати більш активну чи навіть трохи агресивну позицію, Джеппар сказала: "І це теж".

Джеппар - про Росію: агресор розуміє політику сили
Еміне Джеппар
Фото: МЗС

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар вважає, що у перемовинах з країнами-агресорами, серед яких - Росія, не завжди можна обійтись політичними реверансами.

Про це вона розповіла в ексклюзивному інтерв'ю LB.ua.

Відповідаючи на питання, чи бажає українське керівництво на міжнародній арені займати більш активну чи навіть трохи агресивну позицію, Джеппар сказала: "І це теж".

"Я часто проговорюю на різних рівнях, що з агресорами не завжди можна обійтись політичними реверансами. Агресор розуміє політику сили. Тож мені здається, що наша платформа (з деокупації Криму – ред.) – це те, що має систематизувати вже започатковані формати захисту наших інтересів по Криму, та запропонувати нові", - зазначила Джеппар.

"Політика невизнання (анексії Криму – ред.), міжнародно-політичний тиск, санкційна політика – всі ці позиції ми продовжуємо відстоювати", - підкреслила вона.

Нагадаємо, раніше Еміне Джеппар розповіла, які заходи передбачає стратегія деокупації Криму, розроблена Міністерством закордонних справ України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також