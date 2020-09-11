Під час епідемії тифу тут було поховано від 8 до 9 тисяч людей.

У Вінниці віднайшли український військовий цвинтар 1919 року Української Галицької Армії та Дієвої Армії УНР, знищений радянською владою.

Про це повідомляє "Армія Inform".

Під час епідемії тифу тут було поховано від 8 до 9 тисяч вояків. Фахівці припускають, що це найбільше кладовище галицької армії. До прикладу, у Львові поховано 728 воїнів УГА.

"Це - унікальна експедиція. Вже під час першого шурфування ґрунту ми виявили домовини. А за три дні роботи натрапили на десятки поховань. Це і домовини, в яких, ймовірно, ховали старшин та офіцерів, і масові братські могили, припускаємо, що в них поховані рядові стрільці", - прокоментував директор Меморіально-пошукового центру "Доля" Святослав Шеремета.

Дослідник не відкидає версію, що братські могили копали, коли сил, часу і ресурсів вже бракувало, адже більшість вояків УГА померли від епідемії плямистого тифу.

Після встановлення точних меж кладовища, є кілька варіантів розвитку подій. Це - проведення ексгумації, а також - встановлення меморіального комплексу.

Розкопки продовжаться до кінця тижня. Після документування та фіксації встановлених меж цвинтаря шурфи закриють землею. За результатами цих досліджень вирішуватимуть, що робити далі і як буде вшанована пам’ять воїнів УГА.

Фото: armyinform.com.ua

Фото: armyinform.com.ua

Нагадаємо, активне обговорення ймовірних поховань у Вінниці на вулиці Стрілецькій почалось після старту будівництва багатоквартирного будинку. Знайдений цвинтар розташований за кількасот метрів від нього. Командування Повітряних Сил та забудовник сприяли проведенню пошукових робіт.

Зараз дослідники з меморіально-пошукового центру "Доля" кажуть, що ні на територію будівництва, ні поряд з нею цвинтар не розміщується. Ймовірно, що більша частина кладовища (більше 90 %) знаходиться на території "45-го заводу". Про це свідчать документи з Вінницької міської управи 1919 року, коли створювалось кладовище для військових і підтверджують цю карту результати шурфування.