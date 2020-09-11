У ніч з 10 на 11 вересня на автодорозі Київ – Харків – Довжанський сталася автопригода за участю 4 транспортних засобів: 5 осіб загинуло і 20 отримали травми.

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Київської області.

"Сьогодні на початку 4-ї на 47 км автодороги М–03 сталося зіткнення чотирьох транспортних засобів: двох вантажівок, мікроавтобуса та легковика. За попередніми даними водій DAF FT95 рухався в бік столиці, здійснив зіткнення з Mercedec-Benz 1320, після чого скоїв виїзд на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення ще з двома транспортними засобами, а саме Mercedes-Benz Sprinter і ВАЗ", - йдеться в повідомленні.

Фото: Патрульна поліція Київської області

Унаслідок автопригоди п'ятеро осіб загинули, двадцять отримали травми та були шпиталізовані до лікарні.

Фото: Патрульна поліція Київської області

Зараз слідчі з'ясовують усі обставини аварії.

Фото: Патульна поліція Київської області

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