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В аварії під Києвом загинули 5 людей, 20 травмувалися

Зіткнулися дві вантажівки, мікроавтобус і легковик.

В аварії під Києвом загинули 5 людей, 20 травмувалися
Фото: Патрульна поліція Київської області

У ніч з 10 на 11 вересня на автодорозі Київ – Харків – Довжанський сталася автопригода за участю 4 транспортних засобів: 5 осіб загинуло і 20 отримали травми.

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Київської області. 

"Сьогодні на початку 4-ї на 47 км автодороги М–03 сталося зіткнення чотирьох транспортних засобів: двох вантажівок, мікроавтобуса та легковика. За попередніми даними водій DAF FT95 рухався в бік столиці, здійснив зіткнення з Mercedec-Benz 1320, після чого скоїв виїзд на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення ще з двома транспортними засобами, а саме Mercedes-Benz Sprinter і ВАЗ", - йдеться в повідомленні.

Фото: Патрульна поліція Київської області

Унаслідок автопригоди п'ятеро осіб загинули, двадцять отримали травми та були шпиталізовані до лікарні.

Фото: Патрульна поліція Київської області

Зараз слідчі з'ясовують усі обставини аварії.

Фото: Патульна поліція Київської області

Нагадаємо, 8 вересня російського актора Єфремова засудили до 8 років ув’язнення за смертельну ДТП. У момент аварії артист був п'яний.

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