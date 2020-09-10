У ТРЦ на столичній Оболоні сталася стрілянина, є поранений

У Києві в одному з торгівельно-розважальних центрів на проспекті Оболонському сталася стрілянина, в результаті якої чоловік отримав вогнепальне поранення.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Попередньо встановлено, що у приміщенні закладу між потерпілим та кількома невідомими виник конфлікт. Згодом один з його учасників дістав пістолет, попередньо травматичної дії, та кілька разів вистрілив у свого опонента. 25-річного потерпілого з вогнепальними пораненнями нижньої кінцівки доставлено до лікарняного закладу.

Зловмисники з місця події втекли.

Наразі на місці правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, встановлюють свідків та очевидців, а також вивчають записи з камер відеоспостереження. За результатами перевірки цій події буде надана правова кваліфікація.

Нагадаємо, 3 вересня на Обухівщині невідомі приїхали з Києва в місцеве кафе і влаштували стрілянину.