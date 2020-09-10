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Прокурорка Львівської області Діденко пішла з посади

Діденко була призначена в жовтні минулого року тодішнім генпрокурором Рябошапкою.

Прокурорка Львівської області Діденко пішла з посади
Ірина Діденко
Фото: facebook.com/Didenko.Iryna

Прокурор Львівської області Ірина Діденко повідомила, що припиняє свої повноваження на цій посаді.

"Мої повноваження прокурорки Львівщини сьогодні закінчено. Дякую, Львівщино! Неймовірний край з неповторним містом Лева з власною, незламною позицією, яка захоплює. Дякую всім за відкрите серце, з яким прийняли. У свою чергу зробила за цей час все, що було в моїх силах та повноваженнях, щоб ми хоч трохи наблизились до західних стандартів роботи", - написала вона у фейсбуці.

Нагадаємо, Діденко була призначена прокурором Львівщини в жовтні минулого року тодішнім генпрокурором Русланом Рябошапкою.

В органах прокуратури Діденко працює з 2008 року: спочатку - в прокуратурі Івано-Франківської області, а потім була переведена на керівні посади в ГПУ.

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