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Голова Львівської облради захворів на коронавірус

Ганущин пішов на самоізоляцію.

Голова Львівської облради захворів на коронавірус
Фото: Олег Огородник

У голови Львівської обласної ради Олександра Ганущина підтвердили коронавірусну недугу.

Про це він повідомив у своєму фейсбуці.

"У п’ятницю по обіді різко погіршилось самопочуття. Вирішив перестрахуватись і здав ПЛР тест. Результат розвіяв мої надії - «РНК вірусу SARS - CoV2 виявлено»", - написав Ганущин.

Голова облради зауважив, що "до такого перебігу подій був готовий". Нині він перебуває на самоізоляції, почувається "як при легкій простуді, яка добряче стомлює, наче 10 км підтюпцем чи з рюкзаком у горах".

"Попередив усіх з ким контактував останні кілька днів. Дуже розраховую, що Вас вірус мине осторонь", - написав він.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що на коронавірус захворів народний депутат від "Слуги народу" Степан Чернявський.

Раніше коронавірусну інфекцію виявили у голови Тернопільської ОДА Володимира Труша та двох його заступників.

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