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Ляшко запевнив, що місцеві вибори відбудуться і в червоній зоні

Вибори не відбудуться тільки за запровадження надзвичайного стану.

Ляшко запевнив, що місцеві вибори відбудуться і в червоній зоні
Виктор Ляшко
Фото: strana.ua

Якщо в Україні не буде запроваджено надзвичайний стан, то місцеві вибори будуть проведені і в червоній зоні поширення коронавірусу.

Про це заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив в ефірі телеканалу ICTV.

"Якщо не буде запроваджено надзвичайний стан, то вибори будуть проведені зокрема і в червоній зоні", - цитує заступника міністра Інтерфакс-Україна.

За словами Ляшка, нині напрацьовані всі рекомендації безпечного проведення виборів.

Він зазначив, що за приклад брали вибори в Польщі.

У середині серпня головний санітарний лікар заявляв, що вибори можуть не відбутися, якщо половина країни опиниться у червоній карантинній зоні.

Нагадаємо, що Верховна Рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня.

ЦВК оголосила про старт з 5 вересня виборчого процесу місцевих виборів.

З 31 серпня до червоної зони епідбезпеки потрапили 10 міст і 11 районів.

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