Представник президента в КС заявив, що Зеленський має видати указ про звільнення Ситника

З юридичної точки зору Ситник не може очолювати НАБУ від 28 серпня.

Президент України Володимир Зеленський має видати указ про звільнення голови НАБУ Артема Ситника з посади директора Національного антикорупційного бюро на підставі рішення Конституційного суду.

Про це в інтерв'ю "Суспільному" повідомив представник президента в КСУ Федір Веніславський.

"З юридичної точки зору від сьогоднішнього дня (мова йде про 28 серпня. - Ред.) Артем Ситник більше не може виконувати повноваження голови НАБУ, оскільки указ про його призначення втратив чинність. Але як припинити трудові відносини з ним — дуже складне питання. Хто має зробити у його трудовій книжці запис про звільнення? На якій підставі? У законі про Національне антикорупційне бюро є вичерпний перелік підстав для дострокового припинення повноважень голови, і таких підстав, як рішення Конституційного суду, там немає. З іншого боку, є рішення Конституційного суду, яке необхідно виконати. Найперший варіант — президент має видати указ про звільнення голови НАБУ на підставі рішення Конституційного суду. Чи піде президент таким шляхом — наразі я не можу сказати", - пояснив він.

Веніславський додав, що не бачить жодного іншого суб'єкта, крім президента, хто мав би право звільнити Ситника.

Представник президента в Конституційному суді додав, що швидше за все виконувати повноваження Ситника тимчасово буде його перший заступник - Гізо Углава.

Нагадаємо, що учора Конституційний Суд визнав неконституційним Указ президента про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро. В самому Бюро заявили, що вважають це рішення політично вмотивованим.

Сьогоді в Офісі президента повідомили, що рішення Конституційного Суду "взято до відома".

Артем Ситник був призначений указом президента Петра Порошенка директором НАБУ за результами конкурсу в 2015 році. В травні 2020 51 депутат Верховної Ради на чолі з Олександром Дубінським ("Слуга народу") оскаржив у Конституційному Суді указ президента Петра Порошенка про призначення Артема Ситника директором НАБУ.

Президент Володимир Зеленський незабаром після свого обрання намагався закрити цю законодавчу прогалину, але його конституційних поправок не підтримала Верховна Рада.

Ситник пов'язував спроби його звільнити зі справою ПриватБанку. За словами колишнього генерального прокурора Руслана Рябошапки, НАБУ готове висунути підозру колишньому власнику ПриватБанку Ігорю Коломойського, але її блокує керівник Служби безпеки України Іван Баканов.