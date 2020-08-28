У "Слузі Народу" пояснили падіння рейтингів партії

Голова партії "Слуга Народу" Олександр Корнієнко пов'язує падіння рейтингів політсили з розчаруванням виборців, токсичністю медіаполя та наявністю у суспільства запиту на справедливість.

Про це Корнієнко заявив в ефірі радіо "НВ".

"Кілька є (проблем — ред.). Перша, це взагалі сама структура наших виборців, наших прихильників. Чесно, 20% з них відповідало відразу, що вони готові чекати результатів рік... "Слуга Народу" тільки починала свою діяльність, було таке питання: "Скільки ви готові чекати результатів?"... Рік пройшов, хтось побачив результати, хтось ні. Починають визначатися далі. Другий момент, звичайно, це ми... Вони не можуть бути такими, що всім подобаються. В присутності досить агресивного, якщо не казати токсичного, медіаполя, з боку деяких наших політичних опонентів, зрозуміло, що воно так, не завжди плюси, інколи більше уваги до мінусів", - сказав Корнієнко.

Він визнав прорахунки влади у кадровій політиці, зокрема в складі Верховної Ради та уряді. Він також зазначив, що по багатьох людях не вирішено питання справедливості.

“Ми вже змінили другого генерального прокурора... Знову таки, є запит на справедливість, на чесні розслідування. У багатьох сферах. І в кримінальній,і в економічній”, — пояснив Корнієнко.

Нагадаємо, 2 липня на сайті соціологічної служби "Рейтинг" опубліковані результати дослідження, що відображають електоральні симпатії виборців. Згідно з ними, якби парламентські вибори відбулися найближчим часом, за партію "Слуга народу" проголосували б 29,3% опитаних, за ОПЗЖ віддали б голос 15,3%, за "Європейську солідарність" – 13,6%, за "Батьківщину" – 10,7%.