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Зеленський призначив головою Кіровоградської ОДА заступника директора свинокомплексу Назаренка

Президент наголосив, що для правосуддя немає недоторканних і побажав новому голові області "пам'ятати про це щодня".

Зеленський призначив головою Кіровоградської ОДА заступника директора свинокомплексу Назаренка
Президент Володимир Зеленський призначив головою Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрія Назаренка.
Фото: скрін відео

Президент Володимир Зеленський призначив головою Кіровоградської обласної державної адміністрації заступника директора свинокомплексу Андрія Назаренка.

Про це Зеленський повідомив під час поїздки на Кіровоградщину на презентації стратегії розвитку області, передають "Українські Новини".

Представляючи нового губернатора, президент зазначив, що історія з його попередником "закінчилася м'яко кажучи, не дуже добре", і його неправомірну діяльність розслідують правоохоронці.

Зеленський наголосив, що для правосуддя немає недоторканних і побажав новому губернатору "пам'ятати про це щодня".

Президент зазначив, що головним для розкриття потенціалу Кіровоградської краю є залучення інвестицій, а у нового голови області є у цьому досвід.

Нагадаємо, 26 серпня Кабінет міністрів схвалив призначення кіровоградським губернатором Назаренка. На засіданні уряду Назаренко розповів, що закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім Тараса Шевченка, працював у системі Міністерства закордонних справ, зокрема, був консулом посольства України в Південній Кореї, потім працював в інвестиційній сфері. Останні 10 років він працював у Кіровоградській області, займався залученням інвестицій, працював ступником директора цукрового заводу, а зараз працює заступником директора великого свинокомплексу.

У його декларації повідомляється, що в 2019 році він отримав 129,1 тис. гривень зарплати за основним місцем роботи - 2-й цукровий завод ім. Петровського.

Нагадаємо, на початку серпня Кабмін схвалив призначення головою Кіровоградської ОДА підприємця - аграрія Валерія Міщенка, але пізніше скасував своє рішення.

26 червня Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила голові Кіровоградський ОДА Андрію Балоню про підозру у вимаганні 1,8 млн гривень і просила суд заарештувати його з заставою 12 млн гривень. 27 червня Зеленський звільнив Балоня з посади.

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