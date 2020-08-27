Використання пісень українських виконавців під час музичної частини святкування Дня незалежності на Софійській площі в Києві було законним.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

"24 серпня на Софійській площі пролунало 17-хвилинне попурі «Музична історія Незалежності», яке складалося з популярних в Україні пісень останніх трьох десятиліть у виконанні відомих українських артистів. Законом дозволяється подібне використання фрагментів пісень без попередньої згоди автора. Зокрема, пункт 9-1 статті 21 Закону України «Про авторське право і суміжні права» дозволяє без згоди автора (чи іншої особи, яка має авторське право) публікувати фрагменти музичних та інших творів у декількох форматах, зокрема у форматі попурі, за умови, якщо зазначено ім’я автора та джерело запозичення", - пояснили в Офісі глави держави.

На сторінці ОПУ у фейсбуці розмістили повний відеоролик музичного попурі, в якому, як зазначається, "виконані вимоги пункту 9-1 ст. 21 Закону «Про авторське право і суміжні права» та під кожним фрагментом запозиченої композиції вказане посилання на автора музичного твору".

"З метою дотримання вимог українського законодавства при створенні музичного номера до Дня Незалежності України на Софійській площі у Києві Офіс Президента публікує повний перелік використаних фрагментів музичних творів із зазначенням їхніх авторів", - йдеться у повідомленні.

Раніше представники гуртів "Океан Ельзи" та "Бумбокс" заявили, що не дозволяли використовувати свої пісні на концерті до Дня незалежності.