Данілов: ми спостерігаємо за першою світовою біологічною війною

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що в сучасному світі "кібернетична та біологічна загрози стають страшнішими та небезпечнішими навіть за ядерну зброю".

Про це він заявив під час зустрічі з послами Швеції та Фінляндії в Україні, інформує пресслужба РНБО.

"Сьогодні ми спостерігаємо за першою світовою біологічною війною, наслідки якої відчуває весь світ", - зазначив Данілов, наголосивши на важливості об’єднання зусиль держав-партнерів у протидії цим загрозам.

Повідомляється, що секретар РНБО сьогодні показав послам Фінляндії Пяйві Лайне і Швеції Тобіасу Тібергу потужності Національного координаційного центру кібербезпеки. Що саме Данілов мав на увазі під біологічною війною, не уточняється.

Нагадаємо, під час інтерв’ю Дмитру Гордону перший президент України, голова делегації у ТКГ по Донбасу Леонід Кравчук показав "американську маску" від коронавірусу, яка "вбиває мікроби" в повітрі.