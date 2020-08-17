Зеленський ввів до складу РНБО Кондратюка, Шевченка, Стефанішину та Уруського

Президент вніс зміни до персонального складу Ради національної безпеки і оборони.

Президент Володимир Зеленський вніс зміни до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України (РНБО).

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Згідно з указом №324/2020, до складу РНБО увійшли голова Служби зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк, голова Нацбанку Кирило Шевченко, віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, віцепрем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

Крім того, цим указом зі складу РНБО виведено ексголову Служби зовнішньої розвідки Валерія Євдокимова, колишнього віцепрем'єр-міністра Вадима Пристайка і колишнього голову НБУ Якова Смолія.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, у травні РНБО анонсувала створення міністерства військово-промислової політики.