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Зеленський ввів до складу РНБО Кондратюка, Шевченка, Стефанішину та Уруського

Президент вніс зміни до персонального складу Ради національної безпеки і оборони.

Зеленський ввів до складу РНБО Кондратюка, Шевченка, Стефанішину та Уруського
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський  вніс зміни до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України (РНБО).

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Згідно з указом №324/2020, до складу РНБО увійшли голова Служби зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк, голова Нацбанку Кирило Шевченко, віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, віцепрем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

Крім того, цим указом зі складу РНБО виведено ексголову Служби зовнішньої розвідки Валерія Євдокимова, колишнього віцепрем'єр-міністра Вадима Пристайка і колишнього голову НБУ Якова Смолія.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, у травні РНБО анонсувала створення міністерства військово-промислової політики.

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