​Зеленський провів закриту нараду з розвідкою та силовиками у зв'язку із загостренням ситуації в Білорусі

Президент наголосив, що події в цій країні "можуть суттєво вплинути на Україну".

Президент Володимир Зеленський провів закриту нараду з керівниками розвідувальних органів, очільниками силових структур, а також головами низки обласних державних адміністрацій у зв'язку з різким загостренням ситуації в Білорусі.

Про це повідомляють на сайті президента.

Зеленський наголосив, що події в цій країні можуть "суттєво вплинути на Україну".

Зазначено, що під час наради була детально проаналізована як внутрішньополітична ситуація в самій Білорусі, так і зовнішні чинники, які можуть вплинути на розвиток подій. Також була проведена оцінка всіх можливих сценаріїв подальшого розвитку внутрішньополітичного загострення в країні з огляду на так звані гібридні типи світових конфліктів.

"Крім того, був проведений аналіз ризиків безпосередньо для України, які виникають у зв'язку з тим чи іншим розвитком ситуації. За підсумками зустрічі зроблено відповідні висновки та віддано розпорядження", - йдеться в повідомленні.

Інших деталей наради не повідомляють.

Нагадаємо, з 9 серпня в Білорусі тривають протести у зв’язку з президентськими виборами, які протестувальники вважають сфальсифікованими. Масові акції жорстоко розганяли правоохоронці. Дві людини загинули. Сотні отримали поранення, майже 7 тис. затримали.

15 серпня Олександр Лукашенко заявив, що домовився з президентом РФ Володимиром Путіним, що Росія "за першим запитом" надасть Білорусі допомогу для забезпечення безпеки.

Також за клопотанням генерального прокурора РФ Білорусь передала РФ 32 затриманих наприкінці липня членів ПВК "Вагнер". Їх передали відповідно до Мінської конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993.

Президент України Зеленський заявив, що передача Росії бойовиків, серед яких 28 осіб підозрюються у терористичній діяльності на території України, матиме трагічні наслідки. Президент вважає таке рішення білоруської влади некоректним і неприйнятним у дружніх міждержавних відносинах.

Окрім того, Лукашенко неодноразово заявляв, що Україна нібито причетна до подій у Білорусі. Міністерство закордонних справ України висловило занепокоєння заявами керівництва Республіки Білорусь щодо участі громадян України в організації мирних протестів у зв’язку з результатами президентських виборів.