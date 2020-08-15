Лукашенко домовився з Путіним, що РФ "за першого запиту" надасть Білорусі допомогу щодо забезпечення безпеки

"Коли йдеться про військову складову, у нас є договір із РФ в межах Союзної держави та Організація Договору про колективну безпеку".

Президент Білорусі Олександр Лукашенко під час телефонної розмови з Володимиром Путіним домовився з ним, що Росія "за першим запитом" надасть Білорусі "всесторонню допомогу із забезпечення безпеки у випадку зовнішніх військових загроз".

Про це повідомляє БЕЛТА.

"Коли йдеться про військову складову, у нас є договір із Російською Федерацією в межах Союзної держави та Організації Договору про колективну безпеку. Якраз ці моменти підходять під цей договір", - сказав Лукашенко на нараді в центрі електронного управління в Міністерстві оборони.

Він також зазначив, що "здивований" тим, що Путін "абсолютно посвячений у те, що відбувається" у Білорусі.

"Навіть дещо здивувало, - він абсолютно посвячений в те, що відбувається...Я з ним домовився: за першого ж запиту нам буде надано всесторонню допомогу із забезпеченню безпеки Республіки Білорусь", - наголосив Лукашенко.

Нагадаємо, сьогодні Лукашенко провів телейонну розмову з президентом РФ Путіним щодо протестів у країні. Пізніше пресслужба білоруського президента повідомила, що президенти обговорили "ситуацію, яка складається всередині і навколо Республіки Білорусь". Повідомлялось також, що після цієї розмови в Кремлі пообіцяли "врегулювати всі проблеми".

Вибори президента Білорусі відбулися 9 серпня. За офіційними даними ЦВК, за Лукашенка проголосувало 80,1% виборців, за опозиційну кандидатку Світлану Тихановську - 10,1%. Одразу після закриття виборчих дільниць у містах Білорусі почалися масові акції протесту, які жорстоко розганяли правоохоронці.