Після розмови Лукашенко з Путіним в Кремлі пообіцяли "врегулювати всі проблеми" (оновлено)

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що повинен провести розмову з президентом РФ Володимиром Путіним щодо протестів у країні. Про це він сказав у суботу під час наради у Мінську, передає tut.by.

"Ми бачимо, що відбувається. Нас заколисувати не треба мирними акціями і демонстраціями. Ми бачимо, що в глибині відбувається. Методички читали кольорових революцій. Більше того, з’явились вже елементи зовнішнього втручання", - висловився Лукашенко.

"Фактично за сценарієм розгортається агресія проти Білорусі. Необхідно зв’язатись з Путіним, щоб я міг з ним переговорити зараз. Тому що це вже загроза не лише Білорусі… Сьогодні захист Білорусі - це не менше, ніж захист всього нашого простору, Союзної держави, і приклад іншим. Якщо білоруси не витримають, покотиться ця хвиля туди. Тому за нас так вчепилися", - сказав Лукашенко.

Пізніше пресслужба білоруського президента повідомила, що телефонна розмова з Путіним відбулася. Президенти обговорили "ситуацію, яка складається всередині і навколо Республіки Білорусь".

Оновлення 16:10. Пресслужба Кремля повідомила, що Лукашенко поінформував Путіна про ситуацію, яка склалася в Білорусі після президентських виборів.

"З обох сторін висловлена впевненість, що всі проблеми будуть невдовзі врегульовані. Головне, щоб цими проблемами не скористались деструктивні сили, які прагнуть завдати шкоду взаємовигідній співпраці двох країн в рамках Союзної держави", - йдеться у повідомленні.

Раніше Лукашенко неодноразово заявляв, що масові протести через результати виборів нібито організували люди з-за кордону, зокрема й України. На це різко відреагував президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, вибори президента Білорусі відбулися 9 серпня. За офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосувало 80,1% виборців, за Світлану Тихановську - 10,1%.

Одразу після закриття виборчих дільниць у містах Білорусі почалися масові акції протесту, які жорстоко розганяли правоохоронці.

10 серпня загинув один із демонстрантів 34-річний Олександр Тарайковський. 13 серпня МВС Білорусі повідомило про 6700 затриманих.

Після цього в країні почалися підкреслено мирні протести: у багатьох містах люди ставали у "ланцюги солідарності" з постраждалими від міліцейського насильства. До протестів приєдналися лікарі, вчителі, десятки держпідприємств.

Жорстоке поводження з демонстрантами у Білорусі засудив генсек ООН.