У МОЗ оновили поділ регіонів за рівнями карантину - Київ у "жовтій" зоні
У МОЗ оновили поділ регіонів за рівнями карантину - Київ у "жовтій" зоні
У Києві з 17 серпня посилять карантин
У Києві з 17 серпня посилять карантин
Лукашенко: "Не висовуйтеся ви зараз на вулиці! Вас і ваших дітей використовують як гарматне м'ясо"
Лукашенко: "Не висовуйтеся ви зараз на вулиці! Вас і ваших дітей використовують як гарматне м'ясо"
Святослав Пискун: "Очень тяжело в этой стране кого-то посадить"
Святослав Пискун: "Очень тяжело в этой стране кого-то посадить"
Вадима Тітушка призначили віцепрезидентом Федерації змішаних єдиноборств Київщини, але зразу звільнили
Вадима Тітушка призначили віцепрезидентом Федерації змішаних єдиноборств Київщини, але зразу звільнили
Глава Налоговой Любченко: "У людей огромное количество денег"
Глава Налоговой Любченко: "У людей огромное количество денег"
У Києві легковик після ДТП влетів у кав'ярню на зупинці, є постраждалі (оновлено)
У Києві легковик після ДТП влетів у кав'ярню на зупинці, є постраждалі (оновлено)
​У Києві на Подолі чоловік смертельно поранив ножем хлопця, який зробив йому зауваження
​У Києві на Подолі чоловік смертельно поранив ножем хлопця, який зробив йому зауваження
Хроніка протестів у Білорусі. День шостий. Текстова онлайн-трансляція
Хроніка протестів у Білорусі. День шостий. Текстова онлайн-трансляція
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Києві вишикувались у "ланцюг єдності" з білоруськими демонстрантами

На акцію прийшли близько 100 людей.

Фото: Макс Требухов

У центрі Києва на пішохідному мосту 15 серпня відбулася акція на підтримку протестувальників, які не згодні з результатами виборів у Білорусі

Про це повідомив кореспондент LB.ua.

Люди вишикувались у "ланцюг єдності" із білоруськими демонстрантами. В акції взяли участь близько сотні людей, зокрема громадяни Білорусі.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Учасники хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблого у Білорусі 10 серпня протестувальника Олександра Тарайковського. 

У цей час у Мінську проходила багатотисячна акція-прощання із загиблим демонстрантом.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Нагадаємо, вибори президента Білорусі відбулися 9 серпня. За офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосувало 80,1% виборців, за Світлану Тихановську - 10,1%.

Одразу після закриття виборчих дільниць у містах Білорусі почалися масові акції протесту, які жорстоко розганяли правоохоронці.

10 серпня загинув один із демонстрантів 34-річний Олександр Тарайковський. 13 серпня МВС Білорусі повідомило про 6700 затриманих

Після цього в країні почалися підкреслено мирні протести: у багатьох містах люди ставали у "ланцюги солідарності" з постраждалими від міліцейського насильства. До протестів приєдналися лікарі, вчителі, десятки держпідприємств. 

Жорстоке поводження з демонстрантами у Білорусі засудили лідери єропейських країн, США та генсек ООН

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також