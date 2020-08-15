На акцію прийшли близько 100 людей.

Фото: Макс Требухов

У центрі Києва на пішохідному мосту 15 серпня відбулася акція на підтримку протестувальників, які не згодні з результатами виборів у Білорусі.

Про це повідомив кореспондент LB.ua.

Люди вишикувались у "ланцюг єдності" із білоруськими демонстрантами. В акції взяли участь близько сотні людей, зокрема громадяни Білорусі.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Учасники хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблого у Білорусі 10 серпня протестувальника Олександра Тарайковського.

У цей час у Мінську проходила багатотисячна акція-прощання із загиблим демонстрантом.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Нагадаємо, вибори президента Білорусі відбулися 9 серпня. За офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосувало 80,1% виборців, за Світлану Тихановську - 10,1%.

Одразу після закриття виборчих дільниць у містах Білорусі почалися масові акції протесту, які жорстоко розганяли правоохоронці.

10 серпня загинув один із демонстрантів 34-річний Олександр Тарайковський. 13 серпня МВС Білорусі повідомило про 6700 затриманих.

Після цього в країні почалися підкреслено мирні протести: у багатьох містах люди ставали у "ланцюги солідарності" з постраждалими від міліцейського насильства. До протестів приєдналися лікарі, вчителі, десятки держпідприємств.

Жорстоке поводження з демонстрантами у Білорусі засудили лідери єропейських країн, США та генсек ООН.