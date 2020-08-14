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На Луганщині окупанти не пропустили спостерігачів ОБСЄ "через карантинні заходи"

При цьому гуманітарну допомогу вони дозволили перевезти. 

На Луганщині окупанти не пропустили спостерігачів ОБСЄ "через карантинні заходи"
Фото: Макс Левин

Окупанти 13 серпня відмовили спостерігачам СММ ОБСЄ на КПВВ "Станиця Луганська", прикриваючись "карантинними заходами".

При цьому в Новотроїцькому ворожі сили дали дозвіл на перевезення гуманітарного вантажу від Міжнародного Червоного Хреста. Про це головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив на нараді з президентом України, йдеться на сайті ОПУ.

Хомчак також зазначив, що на лінії розмежування в зоні проведення Операції Об'єднаних сил дотримується режим тиші.

"Обстрілів не було", - констатував він.

Нагадаємо, що вчора в Донецькій області в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої загинув один військовослужбовець, ще один отримав поранення.

Окрім того, на Донбасі через необережне поводження зі зброєю під час бойового завдання загинув український розвідник.

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