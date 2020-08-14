На Луганщині окупанти не пропустили спостерігачів ОБСЄ "через карантинні заходи"

При цьому гуманітарну допомогу вони дозволили перевезти.

Окупанти 13 серпня відмовили спостерігачам СММ ОБСЄ на КПВВ "Станиця Луганська", прикриваючись "карантинними заходами".

При цьому в Новотроїцькому ворожі сили дали дозвіл на перевезення гуманітарного вантажу від Міжнародного Червоного Хреста. Про це головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив на нараді з президентом України, йдеться на сайті ОПУ.

Хомчак також зазначив, що на лінії розмежування в зоні проведення Операції Об'єднаних сил дотримується режим тиші.

"Обстрілів не було", - констатував він.

Нагадаємо, що вчора в Донецькій області в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої загинув один військовослужбовець, ще один отримав поранення.

Окрім того, на Донбасі через необережне поводження зі зброєю під час бойового завдання загинув український розвідник.