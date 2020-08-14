У Києві поліцейські затримали чоловіка за смертельне поранення хлопця, який зробив йому зауваження.

Про це повідомляється на сайті Нацполіції.

Надійшло повідомлення про те, що на вулиці Костянтинівській під час конфлікту молодик отримав ножове поранення. За вказаною адресою негайно виїхали екіпажі патрульної поліції, слідчо-оперативна група та лікарі.

"Біля кафе на вулиці перебували дві компанії. Потерпілий став свідком того, як чоловік з іншої компанії вдарив дівчину по обличчю, і зробив зауваження. Під час з’ясування відносин незнайомець вдарив ножем опоненту в живіт та пішов. Зловмисника ми затримали за місцем мешкання, а під час проведення невідкладного обшуку виявили та вилучили речові докази, а також знаряддя вчинення злочину", - розповів начальник Подільського управління поліції Павло Василенко.

Затриманим виявився 36-річний уродженець Вінницької області, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини та незаконне заволодіння транспортними засобами.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу. Слідчі готують повідомлення про підозру та клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу. Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у липні у запорізькій лікарні після жорстокого побиття помер боєць "Азова" Олег Черевко. Його жорстоко побили після того, як він зробив зауваження чоловікові, який на вулиці чіплявся до дівчат. Наслідками побиття стала тяжка черепно-мозкова травма, а саме - перелом основи черепа. Три доби лікарі боролися за життя "азовця", та, на жаль, вивести його з коми так і не змогли.