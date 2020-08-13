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У штабі ООС повідомляють про відсутність бойових втрат на Донбасі в четвер

Обстрілів з боку противника не зафіксовано.

У штабі ООС повідомляють про відсутність бойових втрат на Донбасі в четвер
Фото: Олена Максименко

З початку поточної доби на ділянках відповідальності наших підрозділів, які виконують завдання у районі проведення операції Об'єднаних сил, обстрілів з боку противника не зафіксовано.

Про це повідомили у штабі ООС.

"Водночас сьогодні зауважено одне порушення противником домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи. Зокрема, поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Золоте-5 ворог здійснював інженерне обладнання позицій у бік наших підрозділів. Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає", - зазначили у штабі.

Разом із тим повідомляють, що 13 серпня в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" унаслідок відхилення від маршруту підірвалися на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців. Один із них загинув, інший отримав поранення.

"Станом на цей час ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням і готові дати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю", - додали у штабі.

Нагадаємо, 10 серпня штаб ООС констатував відсутність поранень і бойових втрат у лавах ОС за пів місяця режиму "тиші".

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