Митрополит Епіфаній закликав молитися за білоруський народ

Митрополит Православної церкви України Епіфаній заявив, що сьогодні церква молиться за білоруський народ, за перемогу правди, за зупинення насильства, за Божий захист для невинних, які страждають.
Про це він повідомив у фейсбуці.
"Саме в ці дні особливо страждає білоруський народ – наші сусіди, з якими від княжих часів ми мали багато століть спільної церковної та державної історії, складаючи до 1686 р. єдину Київську митрополію. Її неканонічна анексія Москвою мала і продовжує мати трагічні наслідки для православ'я у всій Східній Європі", - зазначив він.
Епіфаній наголосив, що ПЦУ не може залишатися байдужою і не співстраждати, коли майбутнє білоруського народу, свобода і безпека громадян, їхні життя опинилися під загрозою.
"Долучаю свій голос до заяв тих численних держав, міжнародних і громадянських інституцій, хто наполегливо закликає до негайного припинення насильства, звільнення тисяч невинно затриманих та проведення конструктивного діалогу між керівництвом Білорусі та громадянським суспільством задля мирного виходу з кризи", - написав митрополит ПЦУ.
"Наші молитви сьогодні – за білоруський народ, за перемогу правди, за зупинення насильства, за Божий захист для невинних, які страждають. Нехай Господь допоможе вам, брати і сестри, пройти ці важкі часи!" - додав він.
Нагадаємо, перший тур президентських виборів у Білорусі пройшов 9 серпня. Перші протестні акції розпочалися відразу після оголошення екзитполів, згідно з якими чинний президент Олександр Лукашенко набирав близько 80% голосів, а його головна опонентка Світлана Тихановська, яка напередодні збирала велелюдні мітинги, лише близько 7%.
Протести тривали до пізньої ночі й охопили не тільки столицю, а й інші міста. До мітингувальників застосували силу. Мешканці повідомляли про вимкнення інтернету та мобільного зв'язку, не працювали місцеві ЗМІ. Акції тривають і досі. Повідомляють про тисячі затриманих і поранених.
Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель збере в п'ятницю, 14 серпня, нараду Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ для обговорення, зокрема, президентських виборів у Білорусі.