Ще десятьох госпіталізовано з травмами.

У Кіровоградській області внаслідок зіткнення двох автобусів загинули дві особи.

Про це інформує пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"13 серпня до ДСНС надійшла інформація, що на автошляху М-05 Київ-Одеса поблизу с. Великі Трояни Благовіщенського району внаслідок зіткнення двох автобусів (Київ - Одеса та Кошиці (Словацька Республіка) - Одеса) загинули дві особи та постраждали десять, яких із травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано", - йдеться в повідомленні.

За даними обласної поліції, внаслідок аварії, яка трапилася близько 3-ї години ночі, госпіталізовано 12 людей.

Повідомляють, що в момент пригоди транспортні засоби рухалися в попутному напрямку. У салоні одного з них перебувало 39 осіб, іншого - 32.

За попередніми даними, водій одного автобуса не обрав безпечної швидкості та допустив зіткнення з транспортним засобом, що рухався попереду.

"За фактом пригоди розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України. Одного водія затримано згідно зі статтею 208 КПК України. На місці пригоди працюють слідчі", інформують у поліції.

Нагадаємо, наприкінці липня в окупованому Криму в ДТП з маршруткою та КамАЗом загинуло дев'ятеро людей.