У Білорусі приземлився спецборт ПКС Росії, - Informnapalm
У Білорусі приземлився спецборт ПКС Росії, - Informnapalm
Білоруські демобілізовані силовики викидають свою форму і переходять на бік народу
Білоруські демобілізовані силовики викидають свою форму і переходять на бік народу
Глава Налоговой Любченко: "У людей огромное количество денег"
Глава Налоговой Любченко: "У людей огромное количество денег"
Святослав Пискун: "Очень тяжело в этой стране кого-то посадить"
Святослав Пискун: "Очень тяжело в этой стране кого-то посадить"
Он проснулся. Джо Байден наконец выбрал себе вице-президента
Он проснулся. Джо Байден наконец выбрал себе вице-президента
Кравчук пропонує нове формулювання замість "особливого статусу" Донбасу
Кравчук пропонує нове формулювання замість "особливого статусу" Донбасу
IT-галузь Білорусі пригрозила виходом з країни
IT-галузь Білорусі пригрозила виходом з країни
Лукашенко против революции: кто кого?
Лукашенко против революции: кто кого?
На Донбасі загинув український розвідник
На Донбасі загинув український розвідник
ГоловнаСуспільствоПодії

У Кіровоградській області зіткнулися два автобуси, двоє людей загинули

Ще десятьох госпіталізовано з травмами.

У Кіровоградській області внаслідок зіткнення двох автобусів загинули дві особи.

Про це інформує пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"13 серпня до ДСНС надійшла інформація, що на автошляху М-05 Київ-Одеса поблизу с. Великі Трояни Благовіщенського району внаслідок зіткнення двох автобусів (Київ - Одеса та Кошиці (Словацька Республіка) - Одеса) загинули дві особи та постраждали десять, яких із травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано", - йдеться в повідомленні.

За даними обласної поліції, внаслідок аварії, яка трапилася близько 3-ї години ночі, госпіталізовано 12 людей.

Повідомляють, що в момент пригоди транспортні засоби рухалися в попутному напрямку. У салоні одного з них перебувало 39 осіб, іншого - 32.

За попередніми даними, водій одного автобуса не обрав безпечної швидкості та допустив зіткнення з транспортним засобом, що рухався попереду.

"За фактом пригоди розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України.  Одного водія затримано згідно зі статтею 208 КПК України. На місці пригоди працюють слідчі", інформують у поліції.

Нагадаємо, наприкінці липня в окупованому Криму в ДТП з маршруткою та КамАЗом загинуло дев'ятеро людей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також