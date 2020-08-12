У четвер у Києві до +22, без опадів

Уночі у столиці +11... +13 градусів.

У четвер, 13 серпня, в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +11... +13 градусів, вдень +20... +22 градуси.

Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +8... +13 градусів, вдень +19... +26 градусів; на Закарпатті вночі +10... +15 градусів, вдень +24... +29 градусів.

У Карпатах без опадів, температура вночі +8... +13 градусів, вдень +15... +20 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +7... +13 градусів, вдень +17... +24 градуси.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +7... +14 градусів, вдень +18... +25 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +8... +13 градусів, вдень +18... +24 градуси; в Донецькій області вночі +11... +16 градусів, вдень +20 ... +25 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +11... +18 градусів, вдень +22 ... +29 градусів.

У Криму мінлива хмарність, вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +13... +18 градусів, вдень + 24... +29 градусів.

12 серпня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +24... +26 градусів, в Дніпрі біля Києва +23 градуси.