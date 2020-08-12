Сім областей України отримали нові підручники для третіх класів

Сім областей України: Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Сумська, Харківська та Херсонська - вже отримали 100% нових підручників для учнів третіх класів. Загалом рівень довезення цих підручників до обласних баз по всій країні станом на 11 серпня складає 88%.

Про це повідомляють на сайті Міністерства освіти.

Зазначається, що у 2020 році надрукували 4 млн 481 тис. 185 примірників підручників за кошти державного бюджету.

"Підручники надруковані обсягом 120% від поданих обласними управліннями потреб, 20% - це резерв, який може бути використаний за умови зміни контингенту. Зараз завершується розвезення підручників в області. Далі доставку підручників з обласних книжкових баз у школах повинна забезпечити вже місцева влада. Процес почався ще 16 липня, і ми про це повідомили обласним департаментам / управлінням освіти (лист МОН № 1 / 9-380 від 16.07.2020). Тому в них абсолютно прийнятні терміни для виконання цього завдання до 1 вересня", - зазначив директор Інституту модернізації змісту освіти Євген Баженков.

Крім того, на сайті ІМСО працює гаряча лінія і постійно оновлюється інформація про стан їх доставки на обласні бази.

Також повідомляють, що у вільному доступі розміщені pdf-версії підручників.

"У цьому році також за державний рахунок надруковані підручники для учнів 7-х класів: 47 оригінальних підручників і 18 переведених мовами національних меншин. Загальний тираж становить 2 млн 611 тис. 694 примірників. На наступний навчальний рік планується друк підручників для 4 і 8 класів. Конкурс вже розпочато, він триватиме до 2 березня 2021 року", - додали в Міносвіти.

Нагадаємо, в український підручник із всесвітньої історії для 10 класу потрапив мем із сумним Кіану Рівзом, якого додали до оригінального знімка 1932 року "Обід на хмарочосі", зробленого під час будівництва Рокфеллер-плаза у Нью-Йорку.