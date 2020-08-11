​ОАСК повернув до Офісу генпрокурора "залишені на стільці" підозри голові суду Вовку і ще чотирьом суддям

У суді зазначили, що повідомлення вручається або особисто в день його складання, або у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Керівник апарату Окружного адміністративного суду Києва повернув Офісу генерального прокурора невручену підозру голові суду Павлу Вовку і ще чотирьом суддям суду.

Про це повідомляють на сайті ОАСК.

"Окружний адміністративний суд міста Києва повернув до Офісу генерального прокурора невручені повідомлення про підозри суддям Окружного адміністративного суду міста Києва Вовку П.В., Погрібніченку І.М., Огурцову О.П., Качуру І.А. та Келеберді В.І. у кримінальному провадженні №42014100020000046 від 25.02.2014 року, які були залишені прокурорами просто на стільці в коридорі суду в позаробочий час", - йдеться в повідомленні.

В ОАСК зазначили, що повідомлення про підозру вручається або особисто в день його складання, а у випадку неможливості такого вручення - у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень. Зокрема, згідно із ч. 2 ст. 135 КПК, у разі тимчасової відсутності особи за місцем проживання повістка для передачі їй вручається під розписку дорослому члену сім’ї особи чи іншій особі, яка з нею проживає, житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання особи або адміністрації за місцем її роботи.

Також підкреслюється, що згідно з нормами законодавства, керівник апарату суду та його заступники наділені владними повноваженнями тільки щодо працівників, які входять в апарат певного суду.

"Водночас суддя працює в штаті певного суду, однак не входить до складу апарату того чи іншого суду. Виходячи з цього, ані керівник апарату суду, ані його заступники щодо суддів не належать до поняття "адміністрація місця роботи", зазначеного у ст. 135 КПК України", - йдеться в повідомленні.

У суді заявили, що готові виконувати виключно законні вимоги прокурорів, а тому змушені були повернути в Генеральну прокуратуру тексти документів.

Крім того, апарат суду звернув увагу на те, що зазначені документи не містять відомостей про дату, місце, час, спосіб, дані осіб, кому саме було передано повідомлення про підозру, і ким саме і на якій підставі здійснювалося вказане повідомлення і роз'яснення прав підозрюваного.

Нагадаємо, 17 липня повідомлялося, що НАБУ повідомило про підозру голові ОАСК Вовку, заступнику голови суду Євгену Аблову, ще п'ятьом суддям та керівнику Державної судової адміністрації Зиновію Холоднюку.