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У Києві підпалили "теслу" ексглави ОП Богдана, в якій знімався Зеленський

Вогнем пошкоджено ще два авто.

У Києві підпалили "теслу" ексглави ОП Богдана, в якій знімався Зеленський
Фото: Скриншот видео

Близько 3:00 11 серпня в Києві невідомі підпалили автомобіль Tesla, припаркований на вул. Юності у Дніпровському районі. За фактом підпалу розпочато кримінальне провадження.

Згідно з повідомленням столичної поліції, вогнем пошкоджено три транспортні засоби - Tesla і дві припарковані поруч автівки Mazda і Honda, які "належать місцевим мешканцям".

"Слідчо-оперативна група провела огляд місця події. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного знищення або пошкодження майна шляхом підпалу, слідчі призначать необхідні експертизи", - інформують у поліції.

За даними видання Obozrevatel, Tesla належить колишньому голові Офісу президента України Андрієві Богдану.

За інформацією видання, на дах Tesla поставили сумку з невідомим вмістом. Вона і стала джерелом загоряння.

Постраждалих у результаті інциденту немає.

Раніше ЗМІ писали, що електричний кросовер Tesla Model X Андрій Богдан купив ще у 2016 році. Цей автомобіль став відомим, оскільки президент Володимир Зеленський позичав його в Богдана для зйомок своїх відеороликів, адресованих народу.

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